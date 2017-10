Alsace | Quitte ton canapé avec le MEJ

Agathe Wurtz, Eve-Marie et Capucine racontent.

Ils étaient plus de 70 jeunes de 7 à 17 ans à vivre le week-end du MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) les 7 et 8 octobre à Orbey, et ont été rejoints le dimanche par 30 autres jeunes et 50 anciens du mouvement.

C’était en effet un temps exceptionnel pour le mouvement qui ne cesse de développer dans notre diocèse sous l’impulsion de sa permanente Agathe Wurtz et de son aumônier Frédéric Libaud.

Ce rassemblement lance le thème de l’année « Pose ton regard, éclaire le monde », chacun étant invité à donner ce qu’il reçoit comme talent.

Prières, préparées par l’équipe de Cernay et Saverne, jeux, musique danse et chant, soirée karaoké, mais aussi temps de méditation à partir de l’évangile de Matthieu, la parabole des talents. Pour beaucoup, prendre conscience de ses talents fait grandir la confiance en soi.

« J’ai découvert quelqu’un qui a le même talent que moi et ça nous rapproche », constate Domitille, 15 ans.

Le dimanche était un vrai temps de fête avec la venue des anciens du mouvement, chacun amenant un objet significatif de son expérience de « méjiste ». Un temps d’échanges entre jeunes et anciens sur les meilleurs souvenirs vécus au sein du MEJ.

La journée s’est terminée par la célébration eucharistique présidée par le Père Bernard Xibaut, chancelier du diocèse et ancien aumônier du MEJ. Il a insisté sur l’importance de la relecture selon le charisme de Saint Ignace de Loyola : nous sommes invités à regarder ce que nous avons vécu et à considérer ce qui s’ouvre devant nous.

« Tout recevoir et tout donner », voilà la dynamique du MEJ, et elle fut magnifiquement célébrée durant ces deux journées.

Prochains rendez-vous : les 17 et 18 mars 2018 : we « Feux nouveaux » et « Jeunes témoins » pour les 7 à 13 ans

Les 14 et 15 avril 2018, we « Témoins aujourd’hui » et « Equipes espérance » pour le 13 à 18 ans.

Vivez le week-end à travers le reportage photo d’IsabelleWalaster