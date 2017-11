Alsace | Scouts et éclaireurs, ensemble pour la paix

Le troisième dimanche de l’Avent, la famille scoute portera la lumière de Bethléem dans les paroisses catholiques et protestantes. Un évènement œcuménique qui se prépare dès maintenant.

Une délégation des scouts et guides de France (catholiques) ainsi que des Eclaireurs et éclaireuses unionistes de France (protestants) ira à Vienne chercher la lumière en provenance de Bethléem pour la transmettre en message de paix et de fraternité.

La lumière de Bethléem est une occasion de partage et de rencontre, non seulement avec les paroissiens mais aussi, de façon très concrète, de collaboration entre les différentes branches du scoutisme. Un mouvement qui transcende les confessions chrétiennes et même les différentes religions ou courants spirituels.

Rencontre avec :

Sigrin Conill, coordinatrice Alsace-Lorraine pour les Eclaireurs éclaireuses unionistes de France (EEUF)

Lauriane Remund, responsable d’un groupe d’EEUF à Strasbourg

Karim Amejrar, responsable du groupe Baden Power des Scouts et guides de France à Strasbourg Neudorf

Edouard Bailhache, chef scout à Saint-Pierre-le-Jeune de Strasbourg

Sur la photo de gauche à droite : Edouard, Lauriane, Karim et Sigrin.