Mme Marie-Thérèse Paul, paroissienne et accueillante, qui nous parlera des festivités liées au 20ème anniversaire de l’élévation de l’église Notre-Dame de Basse-Wavre au rang de basilique ;

Mme Marie Tielemans-Lhoest : responsable de la Pastorale de la Santé du Vicariat, Marie présentera les conférences d’accompagnement à la fin de vie organisées dans différentes paroisses en Brabant wallon ;

Enfin, Mmes Anne-Françoise Désirant et Corinne d’Oreye : venues de l’Unité pastorale de Chastre, elles nous feront découvrir le 3ème cycle annuel de conférences organisées par l’EsP’R : Espace de Paroles et de Rencontres, et notamment la conférence que donnera le professeur Jean-Pascal van Ypersele, le 28 novembre prochain.