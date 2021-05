Ascension/Pentecôte: ne restez pas à regarder le ciel...

Depuis quand l’Eglise catholique fête-t-elle l’Ascension et la Pentecôte ? sur quels textes bibliques s’appuient ces solennités ? Quelle est la place de l’Esprit Saint dans nos liturgies ? Ce sont quelques unes des questions auxquelles répondent le pr Arnaud Join-Lambert, professeur de théologie sacramentaire et de liturgie, et sr Marie-David, bénédictine et responsable sur service liturgie du vicariat. un échange qui laisse aussi de la place à l’expression d’un témoignage personnel.

