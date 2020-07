Attention aux plus précaires et vie religieuse contemplative

Dans Parole d'évêques, Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque de Metz évoque l'actualité sociale, avec la crise économique et ses conséquences. D'où son insistance à ce que l'Eglise soit bien présente au service des personnes les plus précaires. Il évoque aussi la vie contemplative dans le diocèse à l'occasion de la fête de Notre-Dame du Mont Carmel, ainsi que les pèlerinages à Lourdes et à Notre-Dame de Sion.