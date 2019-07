Au coeur des sessions d'été de Paray-le-Monial

Paray-le-Monial draine des milliers de personnes, chaque semaine, en juillet et en août. Une session à Paray, ce sont quatre ou cinq jours pour se poser, se ressourcer et vivre des moments de joie, de prière et d’échanges. Mais que viennent y chercher les participants ? RCF a laissé trainer son micro dans le sanctuaire…

"Un moment de ressourcement aussi bien seul qu’avec les enfants", "plus d’espérance, de confiance, du lâcher prise", "on vient à la rencontre du cœur de Jésus", "on se ressource en famille et on rencontre des tas de gens", "une grande proximité, des expériences très fortes, et beaucoup de simplicité".

Les témoignages de pèlerins ne manquent pas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Communauté de l’Emmanuel, en cliquant ici.