BIBLE ET CREATION

Nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur Pablo Sacilotto, Brésilien qui a fait des études de théologie à Sao Paulo et à Montpelier et qui est actuellement en stage à Tours dans l’Église Protestante Réformée de Touraine avec le pasteur Marc Schaefer. Pablo a choisi de venir nous parler de Bible et création. Dans La Genèse, premier livre de la Bible, nous lisons « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Nous sommes, ici, confrontés à une confession de foi typique des anciens Hébreux. Quiconque s’articule à travers cette phrase, quelle que soit sa portée, affirme que le Dieu, appelé Élohim en hébreu, est le créateur de la réalité existante de la vie. Il est impossible de nommer cet événement en termes chronologiques, mais il doit être compris comme un moment originel indéterminé, la « création » étant l’espace sorti du chaos que nous appelons terre. Dans cet espace de vie, Dieu crée l’être humain avec des attributions spécifiques. Il est utile de souligner la notion de dignité humaine à travers le concept « d’image et de ressemblance ». Les humains ont des droits, des devoirs et une interdiction. S’il a été question de « soumettre et dominer » (Gn 1.28), il est peut-être utile de remettre cela dans son contexte historique. De nos jours, on insiste plutôt sur « cultiver et garder » (Gn 2.15). Ces notions trouvent toute leur place dans les interprétations contemporaines au regard des facettes des inadaptations environnementales dues à la forte intervention humaine dans l’environnement. Création, nature et environnement. Y a-t-il une ou des nuances ? Il s’agit, plutôt, de points de vue différents. Prendre soin de l’environnement peut et doit aujourd’hui être une réponse à l’amour rédempteur de Dieu. Ensemble avec le créateur, les humains peuvent être des soignants et des mainteneurs, aidant à sauvegarder la dignité de la vie pour les générations présentes et futures, entretenant ainsi l’espoir pour le destin rédempteur préfiguré dans la résurrection du Christ