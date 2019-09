Bioéthique, "PMA pour toutes" : "on ne peut y être indifférent, je vous encoura

A l'occasion de la rentrée, Mgr Jacolin évoque son inquiétude devant les limites de l'éthique toujours repoussées dans le projet de la nouvelle loi bioéthique, prochainement au menu des députés. La pma pour toutes, l'absence du père pour les enfants amèneront des dégats dans notre société. "L'engendrement et la filiation font partie de ce qui strcuture en profondeur la vie humaine. Vouloir tout confondre au nom d'une fausse égalité, on va vers des lendemains qui déchantent. Ces questions ne peuvent laisser indifférents les chrétiens, je vous encourage à y reflechir et si nécessaire à vous exprimer publiquement et fermement."