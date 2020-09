Catéchèse : "Nous devons aussi proposer une catéchisation aux parents"

Nous évoquons la rentrée des paroisses avec l'abbé Dominique Lubot. Qui dit rentrée paroissiale, dit rentrée de la catéchèse. Une catéchèse qui mute de plus en plus, et qui se cherche. Le but : toucher aussi les parents, en leur proposant des parcours, des chemins de catéchisation, à leur mesure, en aidant à des démarches catéchuménales en paroisse.