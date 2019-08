A Cayenne, une paroisse pour les migrants

Ce prêtre appartient à la société du Verbe Divin, une congrégation missionnaire appelée par l’évêque de Cayenne, Monseigneur Lafont pour un service bien particulier au cœur d’un quartier aux multiples visages. Des Dominicains, des Colombiens, des Haïtiens, des Brésiliens. La communauté paroissiale est multiple, dans ce quartier du Sud de Cayenne que l’on appelle le quartier chinois. L’objectif de cette paroisse est de créer un espace d’accueil, ouvert à tous, en particulier pour les migrants, nombreux dans cette ville de Guyane.

Pour rejoindre toutes ces populations, le père Komisikoué propose depuis peu des messes bilingues. "On dit la messe en deux langues pour le moment : en portugais et en français. On alterne les prières. Pour l’Evangile, on essaie de cumuler les deux langues. Il faudra aussi parler le créole" explique-t-il au micro de RCF.