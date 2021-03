CCFD Terre solidaire : Zoom sur la déforestation au Pérou

Dans le cadre de sa campagne de Carême, le CCFD Terre Solidaire organise ce samedi un Webinar sur le thème : Déforestation au Pérou : quels impacts pour les populations locales ? On en parle avec les invités de Vitamine C : Laurent Colas et Solange Barthélémy, tous deux chargés de développement associatif pour la région Aquitaine.



La fraternité en prison, qu'en est il ? Il en était question lors des rencontres régionales des aumôniers de prison de Nouvelle Aquitaine qui se sont tenues fin février à Mont de Marsan et à Angoulême. Si le monde carcéral semble très violent parfois d'extérieur, la fraternité y est bien présente. C'est ce que nous entendrons dans un instant.