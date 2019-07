Charente: des soirées organisées dans une chapelle des Templiers

Trouver un équilibre entre dimension patrimoniale et spirituelle, c’est le but des soirées organisées dans la chapelle des Templiers, classée monument historique, de Cressac, dans le Sud de la Charente. Des soirées organisées par l’Eglise protestante unie locale. Elle est propriétaire de cette chapelle spéciale située en pleine campagne.

Un lieu de culte excentré pour cette communauté et son vaste territoire. Cette chapelle faisait partie d’une commanderie de Templiers. Seule la chapelle a survécu. A l’intérieur, on retrouve des peintures murales qui représentent pour la plupart des scènes des croisades, ce qui est étonnant pour un bien appartenant désormais aux protestants. Mais on y retrouve une certaine sobriété, propre aux soldats templiers, des soldats pauvres. Dans ce sens là, c’est un lieu qui convient aux protestants.

Causeries, pique-nique, musique, prière, les soirées organisées dans la chapelle sont riches en animation. Chacun est libre de participer à l’ensemble ou à une partie de la soirée.