Charlie hebdo : "La liberté ne se fractionne pas"

Le Ptit dej oecuménique, en présence du Pasteur Andréas Braun, de l'Eglise protestante unie à Talence et du Père Serge Ricaud, délégué diocésain à l’oecuménisme pour l’Eglise catholique



Au sommaire de cette première émission de l’année scolaire :





Une rentrée sous haute surveillance sanitaire : comment les églises reprennent elles leurs activités ?



Le Message au monde du Pape François pour la sauvegarde de la création



Bioéthique : la pma pour toutes adopté cette été, ainsi que l’img jusqu’à terme pour cause de détresse psychosociale



Charlie hebdo : le procès et la question du blasphème



La situation dramatique au Liban : un Etat confessionnel, marqué par la corruption : quel rôle à jouer par les chrétiens ?