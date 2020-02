Cette semaine Marie-Louise Rören reçoit Monsieur Jean-Paul Jayat venu nous faire part de son cheminement vers le protestantisme. Né dans une famille athée, Jean-Paul se considérait plutôt comme agnostique. Son parcours professionnel est contrasté avec une période d’électromécanicien avant qu’il ne se tourne vers le monde de la danse de salon avec la fondation d’une école de danse en collaboration avec sa femme. Lors du premier parcours, son engagement social et syndical lui a fait connaître de grandes figures politiques protestantes telles Michel Rocard et Lionel Jospin dont il a toujours admiré l’intégrité et la recherche de solutions humaines et pacifiques. Venus, par hasard au temple de la rue de la Préfecture, Jean-Paul et sa femme y s’y sont tout de suite sentis chaleureusement accueillis. Ils ont participé à plusieurs cultes oecuméniques et autres rencontres enrichissantes. Jean-Paul a exprimé sa joie de se sentir libéré. Plusieurs entretiens avec le pasteur de l’Église réformée ont permis à Jean-Paul de progresser sur le chemin du baptême.