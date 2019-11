Comment le son arrive dans un poste radio ? Marc Bouchet

Vous vous étes sûrement demandé comment le son pouvait parvenir dans votre poste radio. Marc Bouchet, reponsable technique de RCF Anjou vous explique cela et les prespective technique de diffusion pour RCF Anjou.



Pour soutenir RCF Anjou à l'occasion du radio vous pouvez faire un don en ligne via notre site rcf.fr ou faire un chèque à l'ordre de FAMCO et l'envoyer à RCF Anjou, 36 rue Barra 49100 Angers.