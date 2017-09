Un spectacle à vivre en famille, qui ravira les enfants, jeunes, les parents et les grands-parents ! Lux Vivens est originaire d’un diocèse proche du notre puisqu’il vient de Troyes. Il est composé de 4 jeunes entre 25 et 30 ans qui ont le courage de consacrer énormément de temps et d’énergie à la création de textes et musiques dans lesquels ils expriment leur foi en Dieu. Entrée gratuite, avec participation libre aux frais.

+ d'infos : www.chalons.catholique.fr/jeunes