Confinement : comment continuer à faire communauté ?

Le Président de la République s’est entrenu avec le Pape et avec les responsables des cultes et organisations laïques du pays cette semaine. Côté Vatican, c’est un encouragement à plaider pour l’annulation de la dette des pays les plus pauvres.

Quant aux cultes en France, rien d’officiel encore. Emmanuel Macron n'envisageait pas de reprise avant début ou mi-juin. Les Evêques de France lancent des propositions pour obtenir une reprise plus tôt.

En attendant, depuis les premières heures du confinement, l'enjeu est bien de garder le lien pour les communauté chrétiennes.

Au sommaire de cette émission :