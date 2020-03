Confinement des prêtres : "il est toujours possible de confier des intentions d

L'abbé Bondu, curé de Challans évoque le quotidien des prêtres confinés. "Plus d'un prêtre souffrent de ne pas pouvoir rejoindre les hommes et les femmes de son territoire." Les prêtres célébrent toujours des messes, non publiques, auxquelles vous pouvez confier des intentions par des offrandes de messe. Cela pemettra aussi d'améliorer le traitement des prêtres confinés. On peut également continuer à donner à la quête du dimanche, de manière numérique sur des plates-formes web sécurisées.