Confirmés adultes : "les catéchumènes nous relancent dans notre vie de disciple

Dimanche, fête de Pentecôte, Mgr Jacolin confirme plus d'une trentaine d'adultes au cours d'une même célébration à Saint-Hilaire de Riez. L'occasion pour nous de parler du don de l'Esprit Saint à chaque baptisé et confirmé. Pour notre évêque, cette sève nouvelle des catéchumènes adultes naît du témoignage de communautés vivantes, mais irrigue aussi, par un double mouvement, les communautés elles-mêmes, peut-être un peu endormies. Ces nouveaux convertis ou ces recommençants apportent du neuf et renforcent la posture de disciple-missionnaire de chaque chrétien, chère au pape François.