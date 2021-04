Consultation "Citoyenneté en débat" du Parlement Européen des Jeunes

Le projet Citoyenneté en Débat c'est près de 250 jeunes et quatre associations étudiantes (PEJ-France, Jets d'encre, Animafac et Citizen-Ship) qui ont participé à 12 rencontres pour construire des propositions sur des thèmes comme l’éducation, la citoyenneté, la culture, l’ouverture à l'Europe…

Et après ?

Ces propositions et idées seront présentées et discutées lors d'un Forum National organisé cet automne avec des ateliers et des conférences en compagnie d’élu·e·s et de responsables associatif·ve·s !

Pour en savoir plus et participer à cette consultation: https://www.pejfrance.org/lancement-de-la-consultation-citoyennete-en-debat/