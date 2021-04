Contraints de fuir comme Jésus-Christ : "écouter pour réconcilier"

Troisième volet sur la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, intitulée cette année "Contraints de fuir comme Jésus-Christ". Après "connaître pour comprendre" et "s'approcher pour servir" c'est maintenant sur "écouter pour réconcilier" que Gérard Parmentier et Katia Mikhaël s'arrêtent.