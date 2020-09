Convaincue, convertie, combattante ...

Nicole Vray a publié en 2019 aux éditions Ampelos une biographie de Marguerite de Navarre.

Pour vous inviter à lire cet ouvrage voici la quatrième couverture :

Sœur du roi François Ier, reine elle-même par son mariage avec le roi de Navarre, Marguerite d’Angoulême est célèbre pour son œuvre littéraire, notamment le Miroir de l'âme pécheresse ou l'Heptaméron. Elle devrait l’être aussi pour sa quête spirituelle, son soutien aux précurseurs de la Réforme, et sa défense des droits de la femme. Inquiétée, voire menacée pour son audace théologique et littéraire, proche des idées réformatrices et amie de Calvin mais attachée à l’Église catholique, Marguerite de Navarre a ouvert la voie, dès le XVIe siècle, à la revendication pour la liberté de conscience et les prémices de l’autonomie féminine. Femme d'exception, diplomate pour le roi, hérétique à ses heures, auteur à scandale pour son époque, protectrice des humanistes réformateurs, l'influence de Marguerite de Navarre perdurera avec sa fille, Jeanne d’Albret, reine de Navarre, et son petit-fils, Henri, futur Henri IV, roi de France et de Navarre. Ce parcours impressionnant, écrit d’un style alerte, se lit comme un roman et permet de découvrir les intrigues des grands personnages de cour et de rencontrer les « hérétiques » menacés du bûcher que Marguerite de Navarre a tenté de sauver.