Coup de jeune pour la catéchèse

Le directoire général de la catéchèse fait peau neuve. Le document qui définit les grandes lignes de la formation catéchétique a été modifié pour rendre l'Évangile toujours plus actuel.

Le précédent directoire datait de 1997. Autant dire qu'il y avait un besoin de modernisation. Ce nouveau texte de 300 pages, approuvé par le Pape François en mars dernier commence à être mis en place dans les diocèses. "Il tient compte des évolutions culturelles et sociétales de notre époque" explique Soeur Béatrice Blazy responsable de la formation des animateurs laïcs en pastorale du diocèse du Puy-en-Velay.



La prise en compte du numérique

C'est la grosse nouveauté de ce directoire de la catéchèse, le numérique prend une place importante. "La pédagogie évolue, on peut désormais catéchiser les gens chez eux". Pour cela, les différents animateurs peuvent utiliser les moyens de communication actuels. C'est surtout pour s'adapter aux habitudes des futurs catéchisés pour aller plus directement vers eux. Une nouvelle approche pour attirer davantage de jeunes vers la foi chrétienne.



Une réflexion sur les enjeux actuels

Deux sujets ont été retravaillés afin de mieux répondre aux défis contemporains de l'Église. Le premier concerne l'évangélisation. "Nous devons être plus ouverts sur le monde et mettre nos relations sous l'angle de la charité" souligne Soeur Blazy. Un message qui résonne avec la dernière encyclique Fratelli tutti du pape . L'autre sujet, c'est celui des abus sexuels. "Il y a une vigilance qui prévaut désormais, on évite de laisser des enfants seuls avec un homme ou une femme d'ailleurs". Une prévention qui s'applique au-delà du cadre de la catéchèse. D'autres thèmes sont aussi abordés comme la famille, l'écologie, la science ou la technologie.