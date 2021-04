Covid : "soignons les corps, mais soignons d'abord les âmes, l'homme a besoin d

A l'heure où tout un pays se mobilise pour sauver les corps face au Covid-19, l'Eglise rappelle qu'il est important de prendre soin des corps (une activité dont d'ailleurs elle a été devancière bien des fois) mais que le soin des âmes est tout aussi important. Il l'est même encore plus car il est question là de l'éternité. Soigner son âme peut aussi offrir plus d'équiliibre et d'harmonie à notre corps. Pour l'abbé Lubot, "L'Homme a besoin de Dieu. Le grand défi pour nous est donner à boire à des gens qui n'ont pas soif. Force est de constater que le soucis de son âme n'est plus vraiment partagé quand une petite vie confortable vient l'obstruer, il nous faut pourtant annoncer que le Christ sauve et ouvre à tous, les portes de la vie éternelle."