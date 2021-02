Culture et spiritualité dans le monde sanitaire (II)

On parle de plus en plus de culture et de spiritualité à l'hôpital. Avec le Dr Joël Ceccaldi, nous continuons d'explorer ce qui rapproche et ce qui distingue ces 2 réalités, et ce qu'elles apportent au soin des malades.

On retrouve le Pasteur Eric de Bonnechose, suivi d'une discussion avec le

Pasteur Samuel Duval, le Père orthodoxe Jean Claude Gurnade et le Père jésuite Claude Charvet.