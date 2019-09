"Cum Petro et sub Petro": la formation des nouveaux évêques à Rome

La semaine dernière les nouveaux évêques étaient en formation à Rome

Même les successeurs des apôtres doivent apprendre les bases de leur mission. Ils sont "Docteurs de la foi" dans leur diocèse. Comment gérer un diocèse ? Quelles relations entretenir avec les prêtres ? Quelle parole donner aux fidèles et au reste de la société ? Quels sont les liens entre les évêques d’une même conférence nationale et entre tous les évêques du monde ? Des questions auxquelles la Congrégation pour les évêques a répondu pour les 105 nouveaux évêques, dont six Français, réunis à Rome pour cette formation.



Le pape François leur a donné quelques conseils

Le pape les a invités à se fonder sur deux piliers : la proximité avec Dieu et la proximité avec le peuple. Il les a mis en garde sur la tentation de certains d’avoir des ambitions personnelles : "Nous devons proclamer par notre vie une mesure de vie différente de celle du monde : la mesure d'un amour sans mesure, qui ne regarde pas sa propre utilité et ses propres intérêts, mais l'horizon sans limites de la miséricorde de Dieu".



Le pape a aussi invité les nouveaux évêques à être proches de leurs prêtres

Dans la période de crise que traverse l’Eglise, le pape a exhorté les nouveaux évêques à soutenir leurs prêtres : "Je vous demande de les embrasser, de les remercier et de leur redonner du courage en mon nom". Les nouveaux évêques ont leur feuille de route "cum petro et sub petro". Cela se dit du collège des évêques qui sont à la fois frères de l’évêque de Rome mais aussi sous l’autorité du successeur de Pierre, le Pape François.