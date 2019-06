Dans le souffle de Pentecôte

Le troisième samedi du mois à 9h30, rediffusion le lundi suivant à 11h30

Pour suivre les avancées du dernier synode diocésain et permettre à chacun de s’approprier les thèmes qui y ont été développés, Mgr Jean-Pierre Ricard, cardinal archevêque de Bordeaux, revient sur différents aspects du thème « Former des disciples-missionnaires ». Par des réflexions ou des actions concrètes expérimentées dans les paroisses et secteurs de Gironde, le synode diocésain trouve ici son prolongement. (Et pour explorer chaque acte du synode, retrouvez « Le synode en actes », tous les mardis à 12h07 et 19h55, avec Violaine Attimont)