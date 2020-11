Dans les coulisses d'1RCF...

Elise s'occupe essentiellement du marketing et de la communication de la radio (les newsletters, c'est elle !). Lucas, quant à lui, jongle avec les studios, les machines, les boutons. Deux caractéristiques au moins les rapprochent : leur amour de la musique (ils jouent tous les deux d'un instrument !) et leur enthousiasme pour accompagner et former les bénévoles de la radio. Une super chouette rencontre ! Faites donc un tour sur leur page Facebook pour en savoir plus...

