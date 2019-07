Décès du père Bruno Le Pivain : "c'était un grand connaisseur de la tradition, au caractère bien trempé"

C'était une figure dans le diocèse d'Angers. Le père Bruno Le Pivain est décédé dimanche 30 juin 2019, à l'âge de 56 ans. Il venait de célébrer ses 25 ans de sacerdoce, une semaine auparavant. Ordonné prêtre au sein de la fraternité sacerdotale Saint-Pierre, il était arrivé à Angers en 2002, à l'appel de Monseigneur Bruguès, l'évêque d'alors, pour célébrer la messe tridentine (messe en latin, NDLR) à la chapelle de la Visitation, puis à l'église Notre-Dame-des-Victoires, à partir de 2006.

C’est le père Claude Cesbron, alors curé de la paroisse de la cathédrale, qui avait accueilli le prêtre traditionnaliste. « On n’en a pas fait une publicité grandiose, se souvient-il. Les paroissiens de la cathédrale ont l’esprit assez ouvert, ils ont l’habitude de voir passer beaucoup de prêtres d’autres pays voire d’autres traditions, des prêtres orientaux, etc, donc il a été plutôt bien accueilli. »

Ecoutez le témoignage du père Claude Cesbron :

Un caractère bien trempé

Tout ne s’est pas fait dans la douceur. « Il y a des fidèles de Notre-Dame qui n’ont pas accepté que ce groupe de chrétiens, qui voulait célébrer dans la forme extraordinaire du rite, vienne dans l’église, reconnaît le père Claude Cesbron. Ils se sont sentis un peu chassés de chez eux. Ça a été un moment un peu difficile, et pour eux et pour moi, mais comme Mgr Bruguès le demandait, nous l’avons fait. »

En 2005, l'abbé Bruno Le Pivain a finalement fait le choix de quitter la fraternité sacerdotale Saint-Pierre pour être incardiné dans le diocèse d'Angers. Il est ensuite devenu curé de la paroisse de la cathédrale, de 2009 à 2017. « C’était un homme qui aimait beaucoup l’Eglise, se souvient Denis Pontoizeau, qui a été son sacristain pendant 4 ans. C’était un priant, mais également un enseignant, parce qu’on était nourri par ses homélies, par sa présence dans la liturgie. J’ai beaucoup reçu et appris dans la liturgie avec lui, ça m’a beaucoup marqué, cet attachement à une belle liturgie. »

Ecoutez le témoignage de Denis Pontoizeau :

Fondateur d'une revue théologique

Originaire de Brest, le père Bruno Le Pivain avait un fort tempérament. « C’était un homme au caractère bien trempé, un bon caractère breton, se rappelle son ancien sacristain. On avait parfois des discussions très dures, car on n’était pas forcément d’accord sur tout, mais quand on arrivait l’un et l’autre en yant fait des recherches, on apportait des éléments, il acceptait mon point de vue ou bien j’acceptais le sien, ça dépendait des fois. On a pu mettre en place de belles choses, comme l’Angélus avant la messe de 19 h, où au départ il ne voulait pas, et puis grâce à mes recherches, je l’ai convaincu. »

« C’était un grand connaisseur de la tradition de l’Eglise avec un grand T, renchérit le père Denis Richard, vicaire à ses côtés pendant 4 ans. C’était un homme en quête de vérité, avec Saint-Thomas d’Aquin, qui était son référent au niveau théologique et philosophique, mais pas seulement, Newman aussi bien sûr, enfin, beaucoup de saints. Benoît XVI aussi, qu’il connaissait sur le bout des doigts. Il l’avait rencontré plusieurs fois, pour la revue Képhas. »



Le père Bruno Le Pivain avait fondé cette revue théologique trimestrielle en 2002. Il en était le rédacteur-en-chef. « Ça lui prenait beaucoup de temps, se rappelle le père Claude Cesbron, parce que c’était une revue de vulgarisation théologique, une revue pluraliste, et il fallait à chaque fois trouver de nouveaux auteurs pour écrire des articles. »

"Une perte pour notre diocèse"

« C’était un homme de foi, un homme de Dieu, un homme de prière, et en même temps portant sans doute en lui d’autres choses plus difficiles à partager, d’autres blessures qui l’ont conduit petit à petit aussi à se désintéresser de sa santé » avance le père Denis Richard. Ces derniers mois, le père Le Pivain semblait très fatigué. Interviewé la semaine dernière sur RCF Anjou dans le cadre de l’émission Sans Frontières, diffusée ce lundi 1er juillet, il semblait très essoufflé.

Ecoutez le témoignage du père Denis Richard :

« C’est une perte pour notre diocèse, c’est une perte pour l’Eglise, et nous en sommes tristes car il pouvait encore apporter beaucoup au diocèse, conclut le père Denis Richard. L’abbé Le Pivain avait demandé à notre évêque de venir consacrer sa paroisse de Saint-Martin-en-Longuenée (il en avait la charge en tant que curé depuis 2017) au Cœur Immaculé de Marie, il y a un peu plus d’un mois, et j’espère que Notre-Dame l’accueille dans la gloire du Père. »C’est là, dans l’église Saint-Martin du Lion-d’Angers, que les obsèques du père Bruno Le Pivain seront célébrées ce mercredi 3 juillet à 10 h 30. Un temps de recueillement y est également prévu ce mardi 2 juillet à 18 h 30 avec l’office des vêpres, suivi du chapelet.