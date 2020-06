Déconfinement : le contraste des Eglise évangéliques

Le déconfinement des cultes est autorisé depuis 3 semaines, mais la réalité est contrastée. Dans les Eglises évangéliques, certaines ont rouvert leurs portes, d’autres non, on comprendra pourquoi dans un instant.



Le Pélé VTT, c'est 5 jours à vélo pendant l’été, avec d'autres jeunes en direction d'un sanctuaire marial ou d'une cathédrale. Le projet a démarré il y a 20 ans à Rocamadour pour essaimer dans 31 départements dont la Gironde. Un rassemblement national devait se tenir pour célébrer l’anniversaire, il n’aura pas lieu pour raisons sanitaires mais en Gironde le pélé est maintenu. On en parle avec l’invité de Vitamine C, Gaspard Dassonville, le directeur du Pélé VTT de Bordeaux.