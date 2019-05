Décryptage de l'exhortation apostolique "Il vit, le Christ" du Pape François

A la suite du synode des jeunes à Rome en octobre 2018 et de tout son processus préparatoire sur la foi et le discernement vocationnel des jeunes, la parution de l’exhortation apostolique “Il vit, le Christ” nous ouvre de nouveaux chemins de compréhension et d'expérimentation pour les jeunes et tout le peuple de Dieu. Un document à lire absolument!