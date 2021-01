Decryptage du motu Proprio du Pape sur les ministères institués ouverts aux fem

Le texte du Pape, Spiritus Domini, a fait déjà couler beaucoup d'encre. Qui y-a-t-il derrière cette ouverture aux femmes des ministères institués du lectorat et de l'acolytat ? L'abbé Lubot, vicaire général décrypte pour nous cette décision qui aura peut-être peu d'impact chez nous, car il faudrait déjà que des institutions de lecteur et d'acolyte aient lieu dans nos paroisses, et aussi pour les hommes, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Ou alors, peut-être que ces ministères pourront être revalorisés en instituant et en formant des gens, dans des secteurs où les prêtres sont moins nomnbreux.