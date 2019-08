Des journées pour les catholiques francophones du monde entier

Il y a trois ans, ce réseau de communautés catholiques s’appelait l’Aumônerie nationale des François de l’étranger. "Ces communautés ne sont pas exclusivement réservées aux Français, mais à tous ceux qui sont unis dans le monde par la langue et la culture française. On peut avoir des Québécois, des Belges, des Suisses et beaucoup d’Africains qui viennent de pays francophones. On compte 140 paroisses francophones dans le monde. Elles sont réparties dans 115 pays. Elles regroupent des Français, mais aussi des gens unis par la langue et la culture française" explique Mgr Robert Poinard, aumônier général de ces communautés catholiques francophones.

Pour tous les Français qui s’en vont à l’étranger, et pour les francophones locaux, ces paroisses ont pour but de leur faire bénéficier des services de l’Eglise, dans leur langue maternelle. "Si des Français s’expatrient dans des pays où l’on parle une autre langue, c’est très important que les enfants et les adolescents continuent de bénéficier des apports de leur langue et de leur culture maternelle, dans la mesure où quand ils reviendront en France, il ne faut pas que ces jeunes soient totalement perdus" ajoute-t-il.

Une manière également de lutter contre une déperdition spirituelle. "Prenons l’exemple d’un enfant qui entre au catéchisme dans un pays où l’on parle l’anglais. Il se sentira très loin de ce qu’on lui enseigne. Si je devais dire mes prières dans une autre langue, est ce que je me sentirai concerné ? Ces enfants doivent s’approprier la spiritualité chrétienne dans leur langue maternelle, pour bien l’intégrer" conclut-il.