Diaconos, axios: retour sur les ordinations diaconales

Diaconos. Il s'agit du mot grec qui a donné en français le terme diacre. Diaconos ça veut dire service, serviteur. C’est tout le sens de ce ministère. C’est un ordre qui existait déjà dans l’Eglise des premiers siècles. Les diacres étaient en charge du service de la communauté, il servait à table en particulier.

Aujourd’hui le diaconat c’est le premier ordre que reçoit un homme avant de devenir prêtre. Il existe aussi des diacres permanents, ce sont des hommes mariés la plupart du temps et qui sont envoyés au service d’une réalité particulière. Quoi qu’il en soit dans le deux cas, les diacres sont configurés au Christ serviteur. Comme le Christ qui lave les pieds de ses disciples.



Des ordinations sur deux week-ends pour dissocier le diacre du sacerdoce

L’idée est de bien dissocier l’ordination diaconale de l’ordination sacerdotale. Dimanche dernier, dans le diocèse de Lyon et quelque chose m’a particulièrement marqué. Dans la liturgie de l’ordination, l’évêque qui présidait, dimanche à Lyon c’était Mgr Michel Dubost. Il a demandé aux responsables de la formation des futurs prêtres s’ils ont les aptitudes requises. A cette question, Mgr Gobilliard, l’évêque auxiliaire a répondu en sortant du texte habituellement prévu par la liturgie. Normalement il aurait dû répondre qu’ils étaient dignes d’être ordonnés.

Mais il a expliqué que "cette expression n’était pas appropriée et qu’ils n’étaient pas dignes de recevoir ce magnifique ministère". Ni eux, ni lui, ni les autres évêques prêtre ou diacres. Il a choisi un autre mot grec : Axios c’est-à-dire ajustés et prêts à être ordonnés diacres. Alors j’ai repensé à Saint Etienne qui fait partie des sept premiers diacres de l’Eglise qui est mort en martyr. En grec on dit Stephanos… Je suis sûr qu’en plus d’être diaconos il était tout à fait axios….