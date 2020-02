Dimanche de la Santé : "Ta nuit sera Lumière"

Le Dimanche de la Santé est un rendez-vous dans l’espérance et la lumière du Christ, pour célébrer la santé et tisser des liens entre ceux qu’on appelle les « bien-portants », professionnels et bénévoles, et ceux dont l’existence est fragile. Il aura lieu le 9 février 2020 sur le thème « Ta nuit sera lumière ».