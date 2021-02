Documentaire : « Les chrétiens face à l’urgence écologique »

Le réalisateur Yves Bernanos convoque la Bible et la tradition chrétienne pour interpeller sur les enjeux de l'écologie intégrale. Il éclaire la responsabilité de chacun par des réflexions de théologiens, de philosophes, et de croyants.

Ce documentaire est diffusé sur la chaine KTO le lundi 22 février à 20h35. Mardi 23 février à 00h40, 12h19 et 23h15. Mercredi 24, à 16h05, Jeudi 25 février à 14h09, Vendredi 26 à 13h16, Samedi 27 à 10h45. Lundi 1er mars à 8h30. Sur KTO et https://www.ktotv.com