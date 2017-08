[DOSSIER RCF VENDEE] Jubilé du Diocèse de Luçon, 700 ans d'histoire

"L’évangélisation de la terre que nous habitons, la Vendée, est ancienne. Elle a connu plusieurs étapes depuis la première annonce de l’Evangile à l’époque gallo-romaine. Il y a 700 ans, le 13 août 1317, le pape Jean XXII a voulu que l’Evangile soit annoncé plus efficacement aux confins de l’immense diocèse de Poitiers. Du démembrement de ce dernier, il a créé deux nouveaux diocèses : Luçon et Maillezais. Un diocèse est une portion du peuple chrétien confié à un évêque. Comme l’a écrit Saint Ignace d’Antioche, il n’y a pas d’Eglise sans évêque, et donc sans diocèse. Si « le Christ unique médiateur, crée et continuellement soutient sur la terre, comme un tout visible, son Eglise sainte, communauté de foi, d’espérance et de charité, par laquelle il répand, à l’intention de tous, la vérité et la grâce », nous comprenons toute l’importance, autant spirituelle qu’organique, que représente le diocèse en tant qu’Église particulière." Alain Castet, évêque de Luçon