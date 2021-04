"Double" l'album de deux chanteurs chrétiens réunis : Théozed et Daniel Pialat

Daniel Pialat et Théozed viennent de sortir un album commun "Double". C'est le fruit de leur amitié, de leur foi et de leur complicité artistique. Après une carrière solo, quelques collaborations, ils proposent aujourd'hui des titres en duo qui racontent le quotidien et la simplicité de la foi. Ils sont les invités de Vitamine C.



La messe chrismale, un des temps forts de la semaine sainte dans l'église catholique, a eu lieu lundi matin dans la cathédrale de Bordeaux. Temps fort qui réunit prêtres et diacres de l'ensemble du diocèse, une première depuis la crise sanitaire...



Mais l'entrée dans la Semaine Sainte a débuté par le dimanche des Rameaux, la veille, pour marquer l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Les jeunes cathos du diocèse de Bordeaux ont vécu ce temps fort à travers un mini pèlerinage vers le sanctuaire marial de Verdelais.