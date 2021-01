Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

Depuis les années 30, du 18 au 25 janvier, une semaine de prière pour l'unité est proposée. Cette année, le thème 2021 est "Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ". On en parle dans Vitamine C avec Monique et Yannic Cossiez, délégués diocésains pour l'unité des chrétiens au diocèse de Châlons.