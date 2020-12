Du drame à la joie de Noël, par Étienne Pépin

NOËL À NICE - Les 24 et 25 décembre, RCF installe ses studios à la basilique Notre-Dame de l'Assomption, à Nice. Diffusion de la messe de la nuit de Noël en direct, mais aussi reportages et tables-rondes : pour célébrer Noël en communion avec les habitants d'une région meurtrie et endeuillée, nous vous proposons une programmation spéciale..

Basilique Notre-Dame de l’Assomption. C’est dans cette église que Nadine, Simone et Vincent ont été assassinés le 29 octobre dernier par un terroriste islamiste. Moins d’un mois plus tôt les Alpes-Maritimes ont aussi été victimes de la tempête Alex qui a détruit sur son passage les routes et les villages des vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie. Mais dans cette déferlante de désolation, la solidarité a jailli de toutes parts.

Dans les vallées sinistrées par la tempête Alex, alors que les accès sont encore coupés et que l’acheminement des denrées reste compliqué, une immense chaîne de solidarité s’est mise en place depuis trois mois. Les associations et les communautés sont mobilisées, des élus se rendent régulièrement sur place pour apporter leur soutien aux habitants des villages isolés, la reconstruction a commencé. Mais elle sera longue et difficile. Alors dans leur détresse, comment se relèvent les habitants de la région ? Plus largement on peut se poser la question : dans nos malheurs, comment ne pas sombrer dans la peur, garder espoir et reconstruire ?

Beaucoup de questions soulevées par ces drames. Sur RCF, dans notre programmation spéciale Noël à Nice, nous chercherons ensemble du sens à tout cela. Dans des situations extrêmes, dans l’épreuve, quels sentiments nous traversent ? La sidération, l’effondrement, la panique ou l’hyperactivité ? Dans l’urgence, les réseaux sociaux ont joué un rôle particulier pour diffuser les images des drames. Lors de la tempête Alex, on a tous été bouleversés par les images de ces maisons charriées par les flots, mais les réseaux sociaux ont permis aussi de faire fleurir des milliers d’initiatives pour venir en aide aux populations sinistrées.

Nous évoquerons aussi une notion essentielle, la résilience : guérir, se relever après la détresse. Est-ce naturel ? Un réflexe de survie ? Pour les croyants, qu’est-ce que ça révèle de la foi, de l’espérance et la charité ? Et de la mise en œuvre concrète des valeurs chrétiennes ? En ce qui concerne l’attentat de Notre-Dame de l’Assomption, comme pour tous les attentats, on a organisé des hommages, des marches blanches, on a fait des mémoriaux, on a déposé des fleurs et des bougies. Une lumière dans la nuit, parce que malgré tout, c'est Noël.