Ecologie : "la tradition biblique depuis la Genèse montre que Dieu nous met en responsabilité en nous confiant la nature" P. Jean Bondu

A la suite des évêques de France dont ce fut un des sujets majeurs de leur dernière assemblée plenière à Lourdes, nous évoquons la manière dont les catholiques peuvent se saisir des questions écologiques. Un souci qui n'est pas secondaire et qui parcourt toute la tradition biblique. Dès la Genèse, Dieu confie la Nature à l'Homme et le met en responsabilité de gestionnaire et de transmetteur pour les générations successives. Dans le diocèse de Luçon, certains groupes chrétiens et certaines paroisses initient des démarches responsables et écologiques, à travers notamment du label "Eglise Verte".