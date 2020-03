Edition vitaminée du 18 mars 2020

Au sommaire de ce magazine:

- Mgr Sylvain Bataille évêque de St Etienne ainsi

- le pasteur Vincent Christeler,

ils nous disent comment vivre ce temps d'isolement.

- hommage au père Pierre Moreau.

Paroisse Saintes Marthe et Marie

Afin de rester en union avec les paroissiens et le monde entier en ce temps d’épidémie nous pouvons-nous unir spirituellement chaque soir à 18 h 30

Prendre un temps de silence

Tracer sur nous le signe de la croix

Lire un psaume ou l’évangile du jour

Nous tourner vers Marie qui intercède pour nous :

« Sous l’abri de ta miséricorde

Nous nous réfugions Sainte Mère de Dieu

Ne méprise pas nos prières

Quand nous sommes dans l’épreuve

Mais de tous les dangers délivre nous toujours

Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse »



Nous pouvons prendre un temps de silence en confiant nos intentions et particulièrement prier pour les malades et les soignants.

Dire lentement le Notre Père

Et tracer sur nous le signe de la croix.