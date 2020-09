Eglise et confinement

Le confinement a occasionné un temps particulier pour la vie ecclésiale. Comment avons-nous fait face ? L’Eglise a-t-elle due se réinventer ?

Peut-on parler aujourd’hui quant à la vie de nos paroisses et de l’Eglise d’un avant et d’un après COVID 19 ? Que garder de ce que nous avons vécu ?

Pour répondre à ces questions Laure Miquel reçoit Guillaume de Clermont, pasteur et président du Conseil de la Région Ouest de l'Eglise Protestante Unie de France.