Eglises ouvertes avec des prêtres : " cela réconforte déja grandement les gens ! "

L'abbé Jean Bondu, vicaire épiscopal et curé de Challans et Soullans évoque pour nous la possibilité qu'ont les curés de se rendre présents dans leurs églises le dimanche ou autre jour de la semaine, pour y accueillir les fidèles, les confesser, et les communier. Une dynamique encouragée par notre évêque, jusqu'à la reprise des messes publiques, qui a été mise en place depuis deux semaines dans les paroisses du Père Bondu, et qui "réconforte grandement les gens" !