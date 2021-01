Emission Spéciale journal Le Sillon.

En avril 1946 naît à Limoges… la première publication chrétienne … Le Sillon, un journal, au départ, pour lequel les fondateurs, notamment l’Abbé Langlade, ont une intuition toujours actuelle, créent un journal où chaque paroisse serait vue et verrait les autres, n’est-ce pas du Facebook et du Twitter avant l’heure ?

Aujourd’hui, Le Sillon est le fruit « d’une coopérative de paroisses du diocèse de Limoges », il est ouvert à la vie locale en Haute-Vienne et en Creuse. Publié à 6500 exemplaires et fort de ses 6 000 abonnées, le sillon mensuel numérique, et toujours papier est aussi vendu en kiosque…

Pour en parler l’Abbé Pierre Morin, Christiane Vigneron, Marie Flore Harmel, Sabine Pouget et Stéphane Lafaye, chacun a un rôle bien défini, tous constituent avec une centaine de bénévoles …le moteur bien rôdé de la publication Le Sillon.

RCF Limousin vous explique comment fonctionne le magazine et le Sillon va aussi faire appel à vous auditeurs et abonnés, le moteur a besoin d’essence… aujourd’hui le sillon lance une campagne d’appel aux dons…

Une Campagne de don jusqu’au 15 février 2021…En ligne sur le site https://journallesillon.info/