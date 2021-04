Emission spéciale semaine sainte

En cette semaine sainte, Monseigneur Lagleize et Monseigneur Vuillemin évoquent ensemble l'actualité : comment vivre la semaine sainte dans ces temps de pression pandémique ? Quels sont les prochaines échéances pour la mise en place du projet misisonnaire et comment cela se déline sur le diocèse ? Ils parlent aussi de l'année de la famille qui se met en place et de l'importance de la diaconie.