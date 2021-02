Eric Lamblotte animateur de Theux 4910

En écoutant cette interview enregistrée dans les studios de la radio Theux 4910, vous apprendrez à quel âge Eric a animé sa première émission radio, pourquoi il aime le matériau bois pour construire ses maisons, combien de collaborateurs s'associent à son projet de valoriser la région de Theux et au delà, sa vie sociale, ses sociétés culturelles et sportives, ses institutions... Vous saurez le sens de la Chevalerie de l'ordre du Chuffin (l'ordre de la chouette) et peut-être même s'il en est membre lui-même.