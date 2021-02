Et si l'on dansait ...

Danser c’est se comporter comme des animaux comme les singes, sermonne Jean Vincent « car s’ils en ont point les figures au moins en imitent-ils les sauts et les gesticulations » et les chèvres « je veux dire la Capriole, l’étimologie fait paroitre qu’elle a emprunté son nom des chèvres ce qi est une conviction contre toute danse en gros qu’elle est plutôt une imitation de ces animaux brusques et sauteurs que non pas une action de gens posés et qui ayent le sens bien rassis » Didier Poton, historien et professeur émérite à l’Université de La Rochelle, explore la motivation de cette publication