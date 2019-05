Être ami de cœur et d'âme

Vendredi 12h13 / Samedi 9h

L’actualité des chrétiens et les chrétiens qui font l’actualité dans ce rendez-vous hebdomadaire ! Chaque vendredi et chaque samedi, douze minutes pour ne rien rater de la vie chrétienne de la Touraine et du Loir-et-Cher, dans les paroisses et les mouvements. Informations, témoignages, petites annonces, faites le plein de Vitamine C, le magazine des Chrétiens qui bougent !