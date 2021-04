Etre des témoins actifs du Christ

Monseigneur Lagleize évoque plusieurs évènements de cette semaine : la rencontre avec le conseil presbytéral qui a validé quelques documents importants pour la vie du diocèse et la messe pour les malades qui est diffusée ce vendredi sur RCF Jerico Moselle. Il nous aide aussi à nous préparer à recevoir l'Esprit-Saint dans nos vies, et évoque les récentes informations venues du Vatican sur la cause de Robert Schuman.